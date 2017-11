Bonn - Bundeskartellamt untersagt Zusammenschluss zwischen CTS EVENTIM und Four Artists - Aktiennews Das Bundeskartellamt hat den geplanten Erwerb der Mehrheit der Anteile an den Gesellschaften der Konzert- und Veranstaltungsagentur Four Artists - Four Artists Booking Agentur GmbH und Four Artists Events GmbH - durch die CTS Eventim AG & Co.

Den vollständigen Artikel lesen ...