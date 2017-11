Dubai (ots) -



- Fidor unterstützt vor Ort die digitale Transformation von Partnerbanken - Erweiterung des Büros als Reaktion auf das schnelle weltweite Kundenwachstum - Verdopplung des Teams im Nahen Osten und Afrika in den nächsten sechs Monaten - Fidor Solutions demonstriert seine Expertise beim Aufbau und der Einführung von digitalen Finanzprodukten durch den Erfolg seiner digitalen "Fidor Bank"



Fidor (www.fidor.com) treibt die Expansion weiter voran: Der innovative Anbieter digitaler Banking-Lösungen, der Banken bei der Einführung und dem Betrieb ihrer eigenen digitalen Marke unterstützt, weitet sein regionales Zentrum für den Nahen Osten und Afrika (MEA) in der Dubai Silicon Oasis aus. Dr. Juma Al Matrooshi, stellvertretender CEO Operations & Client Affairs der Dubai Silicon Oasis Authority, und Matthias Kröner, Gründer und CEO von Fidor, weihten jetzt die neue Fidor-Zentrale in Anwesenheit von führenden Vertretern der Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA) und Fidor ein.



Der Nahe Osten entwickelt sich aktuell sehr schnell zu einer wichtigen Region für die Digitalisierung: Die Vereinigten Arabischen Emirate (V.A.E.) und Bahrein gehören zu den Ländern, in denen die Akzeptanz für digitale Geschäftsmodelle derzeit am höchsten ist. Die Region weist eine vollständige Durchdringung mit Smartphones auf. In Bezug auf die sozialen Medien liegt der Wert bei mehr als 70 Prozent und ist laut des Digital Middle East-Berichts von McKinsey damit sogar höher als in den USA. Dies führt nun dazu, dass Unternehmen und staatliche Behörden in der Region eigene Innovationen weiter vorantreiben - als Reaktion auf die wachsenden Bedürfnisse der technikaffinen Konsumenten und die schnell wachsende FinTech-Branche.



Um die Verfügbarkeit der eigenen Lösungen und Dienstleistungen auch in Afrika zu verbessern, verstärkt Fidor nun die Präsenz in der Region. Die Nutzung der innovativen fidorOS-Plattform eignet sich für Finanzdienstleister, um auf die finanziellen Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort bestens zu reagieren.



Fidor will darüber hinaus durch die Stärkung der FinTech-Community zum Wachstum in der Region beitragen und die Wirtschaft durch lokale Arbeitsplätze und die Suche nach neuen Talenten unterstützen. Es ist geplant, die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend der erweiterten regionalen Zentrale in Dubai aufzustocken und damit auf die schnell wachsende, globale Kundenbasis zu reagieren. Die Einstellung der neuen Mitarbeiter hat bereits begonnen.



Fidor Solutions wächst rasant, seit das neue MEA-Regionalbüro in der Dubai Silicon Oasis eröffnet wurde. Der Finanzdienstleister erhielt mittlerweile zahlreiche Anfragen von Banken, die ihr aktuelles Angebot digitalisieren möchten. Im vergangenen Jahr unterzeichnete Fidor eine Partnerschaftsvereinbarung mit der Abu Dhabi Islamic Bank, um die erste digitale Marke des Kreditinstituts zu starten.



Die strategisch günstige Lage der Dubai Silicon Oasis sowie ihre Position als angesehene und stark nachgefragte Basis für Technologieunternehmen, macht die Freihandelszone für Fidor zu einem idealen Standort. Die V.A.E. sind zu einem zentralen Knotenpunkt für innovative FinTech-Unternehmen geworden und befinden sich an der Schnittstelle vieler Regionen. Die Fidor Gruppe unterhält momentan Büros in München, Berlin, New York, Singapur und Dubai und ist in Großbritannien und Frankreich tätig.



Zur Erweiterung der Fidor-Zentrale im Nahen Osten und Afrika sagt Gründer und CEO Matthias Kröner: "Als ich die Fidor Bank und später Fidor Solutions gegründet habe, hätte ich mir nie vorstellen können, welcher Weg vor uns liegt. Wenn ich sehe, wie das Unternehmen aus einer kleinen FinTech-Firma zu einem Global Player gewachsen ist, der mit vielen führenden Unternehmen der Branche zusammenarbeitet, bin ich unglaublich stolz auf die Arbeit, die unser Team geleistet hat. Unsere Vision findet Resonanz im Markt und wird durch die Konsumenten angetrieben. Dubai ist der natürliche nächste Schritt für Fidor, insbesondere wegen des Wachstums der Region beim E-Commerce, im Zahlungsverkehr und wegen ihrer Digitalisierung insgesamt. Während wir weiterhin wachsen und erfolgreich sind, erwarte ich, dass noch weitere großartige Dinge passieren, dass wir über Grenzen expandieren, in neue Regionen und Märkte."



Dr. Juma Al Matrooshi merkt an: "Seit ihrer Gründung hat die Dubai Silicon Oasis Authority unablässig daran gearbeitet, Dubai Silicon Oasis als ein Zentrum zu etablieren, das die Bedürfnisse technologieorientierter Start-ups und multinationaler Unternehmungen erfüllt. Heute haben diese Bemühungen den Status und die Berechtigung der Dubai Silicon Oasis als der Freihandelszone untermauert, die Technologiefirmen erstklassige Einrichtungen, Dienstleistungen und einen einfachen Zugang bietet. Wir betrachten Effizienz als einen zentralen Wert, der es uns ermöglicht, den dynamischen und stetig wachsenden Anforderungen innerhalb des Technologiesektors in den V.A.E. und der Region zu begegnen."



Weiter fügt er hinzu: "Wir gratulieren Fidor Solutions zu ihrem bedeutenden Schritt zur Ausweitung ihrer Präsenz im Nahen Osten. Wir sind zuversichtlich, dass der Anbieter digitaler Banking-Lösungen von seinem Standort in unserem integrierten High-Tech-Park außerordentlich profitieren wird."



Gé Drossaert, CCO der Fidor Gruppe sagte: "Die Erweiterung unseres Büros in den V.A.E. passt zu unserer langfristigen globalen Wachstumsstrategie. Neben unserem Anspruch, uns durch digitale Banking-Lösungen auszuzeichnen, die für die Kunden relevant sind, sind wir uns des Einflusses bewusst, den wir auf das Banking der Zukunft haben. Es ist gleichzeitig ein Beweis dafür, dass wir unserer wachsenden globalen Klientel herausragende Dienstleistungen anbieten wollen."



Über Fidor



Fidor entwickelt gemeinsam mit Banken sowie mit Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor Innovationen im Bereich des Digital Banking. Dabei unterstützt Fidor aktiv bei der Schaffung von Mehrwertdiensten, Produkten und Dienstleistungen, die von Verbrauchern nachgefragt werden und die sich dem Bedarf entsprechend problemlos integrieren und skalieren lassen. Der Erfolg der Fidor Bank belegt die Expertise von Fidor beim Aufbau und Launch einer digitalen Bank. Durch den Einsatz von APIs, Open Banking, Middleware-Lösungen, Community Banking, mobilen Frontend-Apps und Online-Banking-Lösungen sowohl in gehosteten als auch in Cloud-Umgebungen ist Fidor FinTech-Innovationsführer. Die innovative digitale Plattform "fidorOS" ermöglicht es anderen Marktteilnehmern über API-Schnittstellen einen Zugang zu digitalen Marken, Entwicklern und FinTech-Firmen zu erhalten. Diese können im Rahmen der Fidor-Plattform eigene Finanzprodukte anbieten, um so an der Entwicklung eines digitalen Banking-Ökosystems mitzuwirken. Die Fidor Bank wurde dank der innovativen Fidor-Lösungen von Celent zur "Model Bank 2015" gewählt. Darüber hinaus bedachte das Handelsblatt die Fidor Bank sowie das EUROFORUM Telefonica aufgrund des von Fidor entwickelten o2 Bankings jeweils mit der Auszeichnung "Digitalbank des Jahres 2016".



Über die Dubai Silicon Oasis Authority



Die Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA), zu 100 % Eigentum des Staates Dubai, ist eine Freihandelszone in strategisch günstiger Lage an der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Das städtebaulich geplante Areal umfasst 7,2 Quadratkilometer mit modernsten Bürotürmen, Forschungs- und Entwicklungsgebäuden, industriellen Zonen, Bildungseinrichtungen, Luxusappartements, Villen, Hotels, Gesundheitseinrichtungen und einem vollständigen Angebot an Lifestyle-Einrichtungen, die zusammen eine dynamische geschäftliche und soziale Umgebung bilden. Unternehmen können durch die unvergleichlichen Vergünstigungspakete wie 100 % Eigentum und eine erstklassige IT-Infrastruktur sofort ihren Betrieb aufnehmen und erfolgreich arbeiten. DSOA ist ein Technologiepark, in dem Wohnen und Arbeiten in einer Community integriert sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.dsoa.ae



Pressekontakt: Fidor Nadia Benaissa Chief Marketing Officer Tel: +971 50 54 23 873 Email: Benaissa@fidor.com