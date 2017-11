New York - Der derzeitige Markt für US-High Yields stellt für viele Investoren ein interessantes Paradoxon dar, so Bryan Petermann, Portfoliomanager bei Muzinich & Co. für den Muzinich Americayield, Developed Markets HighYield und US High Yield Corporate Bonds Fonds.Seit Beginn des Jahres 2017 bis zum 18. Oktober hätten Investoren etwa 6,8 Milliarden US-Dollar netto aus Publikumsfonds abgezogen (Quelle: Lipper). Trotzdem würden die Credit-Spreads bei diesen Anleihen enger. Doch warum komme es zu dieser Verengung angesichts der Abflüsse? Die Ursache liege darin, dass Abflüsse und Spreads nur einen Teil der technischen Gleichung ausmachen würden. Die Größe des Gesamtmarktes sei seit einem Jahr stetig geschrumpft. Zu seinem Höchststand im Jahr 2016 habe das ausstehende Nominalvolumen des US-High Yield-Marktes rund 1,36 Billionen US-Dollar betragen. Bis zum 30. September 2017 sei dieser Betrag auf rund 1,25 Billionen US-Dollar gesunken, was einem Rückgang von 8,1 Prozent innerhalb von 15 Monaten entspreche, während die Ausfallquote rückläufig gewesen sei.

