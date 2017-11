Aves One AG: Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Margenerhöhung als Treiber für gutes Ergebnis

Corporate News

Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Margenerhöhung als Treiber für gutes Ergebnis

- Umsatz kann gegenüber Vorjahresperiode auf rund EUR 38,4 Mio. mehr als verdoppelt werden

- EBITDA steigt überproportional auf rund EUR 21,5 Mio. (9M 2016: rund EUR 6,4 Mio.)

Hamburg, 27. November 2017 - Die Aves One AG (Aves), hat auch im 3. Quartal 2017 den operativen Aufwärtstrend fortgesetzt. Die positive Umsatzentwicklung ist neben dem sich weiter erholenden operativen Geschäft im Bereich Container auch auf die Übernahme der ERR Rail Rent Vermietungs GmbH (ERR) im vierten Quartal 2016 zurückzuführen und führte zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 konnte Aves den Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 von EUR 18,3 Mio. auf rund EUR 38,4 Mio. mehr als verdoppeln. Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBITDA) um 236 Prozent auf EUR 21,5 Mio. (9M 2016: EUR 6,4 Mio.).

Auch auf Quartalsebene bestätigt Aves die positive Entwicklung. So stieg der Umsatz im 3. Quartal 2017 gegenüber dem 3. Quartal 2016 um 122 Prozent auf rund EUR 14,0 Mio. (Q3 2016: EUR 7,1 Mio.). Im gleichen Zeitraum verbesserte sich das EBITDA um 226 Prozent auf rund EUR 8,8 Mio. (Q3 2016: EUR 2,7 Mio.).

Auch das 3. Quartal 2017 war durch Wechselkurseffekte, die insbesondere das Segment Container betrafen, infolge des weiter erstarkten Euro im Vergleich zum US-Dollar beeinträchtigt. Diese Effekte, die auf einer nach IFRS von der lokalen Rechnungslegung abweichenden Währung (USD im Containerbereich) beruhen, sind im Wesentlichen auf die Stichtagsbewertung von EUR-Forderungen und Verbindlichkeiten zurückzuführen und sind somit größtenteils nicht liquiditätswirksam. In den ersten drei Quartalen belasteten diese Wechselkurseffekte im Finanzergebnis in Höhe von EUR 16,9 Mio. (Q3 2017: EUR 4,5 Mio.) das Konzernergebnis.

Bereinigt um diese Wechselkurseffekte im Finanzergebnis und ohne Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Sachkapitalerhöhung (9M 2017: EUR -3,3 Mio.) betrug das Ergebnis nach Steuern nach den ersten neun Monaten 2017 EUR -2,5 Mio. (9M 2016 EUR -7,3 Mio.)

"Mit dem bisherigen Geschäftsverlauf sind wir sehr zufrieden. Wie bereits angekündigt, plant Aves kurzfristig, das Portfolio durch den Kauf einer ersten Logistik-Immobilie zu erweitern. Das Segment Real Estate soll 2018 im Portfoliomix dann überproportional wachsen, sodass die Gesellschaft zusätzliche stabile Cash-Flows durch Mieten generieren wird", erklärt Vorstand Jürgen Bauer.

Für weitergehende Erläuterungen der Kennzahlen verweisen wir auf den Bericht für das 3. Quartal 2017. Dieser steht unter www.avesone.com in der Rubrik "Investoren" in Kürze zum Download bereit.

Geschäfts- Januar Januar Verän- Juli bis Juli bis Verän- jahr bis bis de- Septem- Septem- de- September September rung ber ber rung 2016 2017 in % 2016 2017 in % (in Mio. (in Mio. (in (in Mio. EUR) EUR) Mio. EUR) EUR) Umsatz 18,3 38,4 109,8- 7,1 14,0 97,18- 4% % EBITDA 6,4 21,5 235,9- 2,7 8,8 225,9- 4% 3% Abschreibun- 5,2 11,9 128,8- 1,8 4,1 127,7- gen 5% 8% Finanzergeb- -12,4 -35,1 -183,- -3,6 -11,0 -205,- nis 06% 56% Konzerner- -10,8 -22,7 -110,- -2,1 -7,1 -238,- gebnis 19% 10% Konzerner- -7,3 -2,5 65,75- -1,5 -1,1 26,67- gebnis % % bereinigt

* Konzernergebnis bereinigt: Das Konzernergebnis bereinigt wurde um die Währungskurseffekte im Finanzergebnis sowie um die Aufwendungen aus der Sachkapitalerhöhung korrigiert.

Die Aves One AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Tätigkeitsschwerpunkte des Aves One-Konzerns sind insbesondere die Geschäftsbereiche Container, Rail und Logistik-Immobilien. Dabei investiert der Aves One-Konzern in langlebige Logistik-Assets mit nachhaltig guter Cash Flow Performance in liquiden Märkten. Der sehr gute Zugang zum Markt sowie umfangreiche Kenntnisse zum Thema Finanzierung durch das Management und ein exzellentes Netzwerk von Partnern aus beiden Bereichen sind das Fundament für den kontinuierlichen Auf- und Ausbau der Geschäftstätigkeit.

