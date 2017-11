Osnabrück (ots) - Dieselgipfel: Grüne fordern von Bundesregierung konkrete Maßnahmen für saubere Luft



Krischer kritisiert Untätigkeit - "Ohne Verkehrsminister Dobrindt ist Chance zum Handeln da"



Osnabrück. Die Grünen erwarten beim Dieselgipfel klare Aussagen der Bundesregierung dazu, wie die Luft in Städten sauberer werden soll. Oliver Krischer, Vize-Fraktionschef im Bundestag, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag): "Ich fordere die Bundesregierung auf, beim Dieselgipfel endlich Maßnahmen wie technische Nachrüstungen für manipulierte Autos anzugehen, die blaue Plakette für saubere Luft einzuführen und Gelder für betroffene Kommunen zur Verfügung zu stellen."



Die Untätigkeit der Bundesregierung schade nicht nur der Umwelt, sondern auch der Gesundheit der Menschen. Krischer: "Jetzt, wo Alexander Dobrindt nicht mehr Bundesverkehrsminister ist, ist die Chance da, dass das Schweigekartell rund um den Abgasskandal und dreckige Luft in den Städten durchbrochen wird." Derzeit leitet Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) geschäftsführend auch das Verkehrsministerium. Dobrindt ist seit September Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207