IRW-PRESS: Ceylon Graphite Corp.: Ceylon Graphites K1-Schacht auf 100 Fuss Instand gesetzt

CEYLON GRAPHITES K1-SCHACHT AUF 100 FUSS INSTAND GESETZT

27. November 2017 - Vancouver, BC - Ceylon Graphite Corp. (Ceylon Graphite) (TSX-V: CYL) (OTC: CYLYF) (FSE: CCY) berichtet über große Fortschritte bei der Freilegung und Instandsetzung des Graphitschachts und Stollens am Standort K1. Der modernisierte und verbesserte Schacht hat nun eine Tiefe von 100 Fuß (rund 30 Meter) und wird bis zum aktuellen Grund des Schachts ausgearbeitet, der bei rund 130 Fuß (rund 40 Meter) liegen soll. Gleichzeitig verlaufen die Bohrarbeiten wie zuvor angekündigt. Zu den Verbesserungen und Fortschritten gehören die Sanierung des Schachteingangs, die Verstärkung des Durchgangs mit Stahl und Holz sowie die Installation einer elektrischen Seilwinde und von Entwässerungspumpen. Ebenfalls begonnen wurde mit Arbeiten zur Sanierung des Zugangsstollens, der als natürliches Belüftungssystem fungiert und für den Transport von Waren in und aus dem Schacht genutzt werden soll. Alle Infrastrukturverbesserungen wurden im gesamten Untertagebereich bereits installiert, da erwartet wird, dass Ceylon Graphite in nächster Zeit mit der Graphitproduktion beginnen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es, sobald die Arbeiten am Schacht beendet sind, beim Geological Survey and Mines Bureau eine Erweiterung seiner Explorationslizenz auf eine IML A-Lizenz beantragen wird. Aktuelle Bilder des Schachts K1 und des aktuellen Arbeitsprogramms finden Sie auf Ceylon Graphites aktualiserter Website und in der Präsentation.

Website: www.ceylongraphite.com

Zusätzlich zu diesen bedeutenden Fortschritten am Standort K1 hat Ceylon Graphite mit vorbereitenden geologischen Arbeiten auf zwei neuen Explorationskonzessionen begonnen. Diese Arbeiten dienen als Vorbereitung für Explorationsarbeiten in Form von Bohrungen und Sanierung bestehender Schächte. Auf beiden Explorationskonzessionsgebieten - eins davon in Ingiriya, das andere in Katuwana - ist an der Oberfläche Adergraphit zu erkennen. Bharat Parashar, Chief Executive Officer, sagte dazu: Wir freuen uns sehr über das Tempo, mit dem die Arbeiten auf K1 vorangehen. Da wir schon die Arbeiten an den nächsten Standorten vorbereiten, sind wir sicher, dass wir bald mit der Graphitproduktion beginnen werden, und zwar eines Graphits, der zu den reinsten, natürlich vorkommenden Graphiten der Welt gehört.

Qualifizierte Person

Robert Marvin, P.Geo. (ONT), ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und hat die geologischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Ceylon Graphite Corp.

Ceylon Graphite Corp ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der TSX Venture Exchange (CYL:TSX-V) gehandelt werden. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Graphitminen in Sri Lanka. Die Regierung von Sri Lanka hat dem Unternehmen die Explorationsrechte für eine mehr als 100 km² große Grundfläche gewährt. Diese Explorationskonzessionen (jede einen Quadratkilometer groß) erstrecken sich über Gebiete, auf denen bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts Graphit abgebaut wurde. Sie machen die Mehrheit der bekannten Graphitvorkommen in Sri Lanka aus. In Sri Lanka abgebauter Graphit zählt zu den reinsten der Welt. Der Anteil an der weltweiten Graphitproduktion liegt aktuell unter 1%.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen laut Definition dieses Begriffes in den geltenden Wertpapiergesetzen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über Ceylon Graphites Explorationskonzessionen / GRIDs, Ceylon Graphites Pläne, zusätzliche Bohrungen durchzuführen sowie einen Abbauplan zu entwickeln, Ceylon Graphites Absicht, eine Bergbaulizenz zu beantragen und einen Bergbaubetrieb zu errichten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die Ceylon Graphite derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass im Rahmen der Bohrungen hochwertige Graphitvorkommen bestätigt werden können, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen werden, dass sich die vorhandenen Bohrdaten als korrekt erweisen werden, dass es zu keinen unerwarteten Verzögerungen oder Kosten kommt, die einen wesentlichen Einfluss auf Ceylon Graphites Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten haben werden, dass sich die Metallpreise nicht wesentlich zum Nachteil entwickeln, dass alle erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen, einschließlich einer IML A-Lizenz, erteilt werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angedeuteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem das Nichtzustandekommen einer endgültigen Übernahmevereinbarung, ungenaue Ergebnisse aus den Bohrungen, dass die nötigen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zustimmungen nicht erteilt werden, keine ausreichende Finanzierung, allgemeiner Wirtschaftsabschwung, Kursschwankungen an der Börse, Arbeiterstreiks, politische Unruhen, Änderungen bei den für Ceylon Graphite maßgeblichen Bergbauvorschriten, die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften sowie eine Verschlechterung der Marklage und des Bedarfs der Industrie an hochwertigem Graphit. Ceylon Graphite weist die Leser darauf hin, dass diese Liste der Risikofaktoren keinen Aspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR/www.sedar.com) eingeschränkt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.ceylongraphite.com.

Bharat Parashar, Chairman & Chief Executive Officer

info@ceylongraphite.com PR-Abteilung des Unternehmens (604) 559-8051

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41569 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41569&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA15722 J1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA15722J1030

AXC0145 2017-11-27/13:54