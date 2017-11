Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IW: Wirtschaft kann momentan wenig aufhalten

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) dieses und kommendes Jahr seine Aufwärtsentwicklung fortsetzen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2017 real um gut 2,25 Prozent und 2018 um rund 2 Prozent zulegen, sagte das IW voraus. "Die deutsche Wirtschaft kann momentan wenig aufhalten - weder die Brexit-Verhandlungen noch Donald Trump", erklärten die Ökonomen. Der Fachkräftemangel bremse allerdings immer mehr das Wachstum.

Der Dollar bleibt König der Währungen

Es ist eine der Ironien der globalen Finanzkrise: Ein Jahrzehnt später hat eine Panik, deren Ursprung in den USA lag, den Dollar für den Rest der Welt wichtiger denn je gemacht. Die mutmaßlichen Anwärter auf den Thron - der Euro und der chinesische Yuan - haben es versäumt, sich weltweit durchzusetzen. Der Dollar ist nach wie vor die dominierende Kraft im Welthandel. Ein langsamer, jahrelanger Rückgang des Dollar-Anteils in den Beständen der Zentralbanken der Welt, die versuchen, sich zu diversifizieren, ist gestoppt.

Niedrigzinsen lassen Risikofreude ins Kraut schießen

Viele wundern sich derzeit über die mitunter exzessiv nach oben geschossenen Aktienpreise. Am Ende folgt diese Hausse womöglich einer einfachen Besonderheit im Anlegerverhalten, die den Markt im Umkehrschluss jetzt gefährden könnte. Die Börse ist gemessen an so ziemlich jedem Bewertungsmaßstab momentan teuer. Angesichts der ultraniedrigen Zinsen ergibt das durchaus Sinn. Wenn im Schnitt US-Staatsanleihen nur 2,35 Prozent abwerfen, ist es vollkommen rational, mehr für Aktien auszugeben.

Opec steht vor einer Verlängerung der Förderbremse

Jahrelang hat die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) zu wenig getan - nun könnte sie plötzlich zu viel tun. Es wird allgemein erwartet, dass sich die 14 Mitglieder der Opec und andere große Produzenten wie Russland in dieser Woche darauf einigen, weiterhin rund 2 Prozent des globalen Ölangebotes vom Markt zurückzuhalten. Am Donnerstag treffen sich die Energieminister von rund zwei Dutzend Ländern am Sitz des Ölkartells in Wien.

SPD-Führungsriege fordert Solidarrente und Rückkehrrecht in Vollzeit

Spitzenpolitiker der SPD haben zahlreiche Vorbedingungen für einen möglichen Eintritt ihrer Partei in eine erneute Große Koalition genannt. Parteivize Ralf Stegner forderte von der Union als "vertrauensbildende Maßnahme" eine Umsetzung von Regelungen für eine Solidarrente und eine Rückkehr von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung. "Im übrigen könnten die ja im Bundestag ja wenigstens einmal die Dinge umsetzen, die wir vereinbart haben, die Solidarrente zum Beispiel, Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit für Frauen", sagte Stegner im ARD-Morgenmagazin.

Schulz büßt bei SPD-Anhängern ein - Scholz legt zu

Während SPD-Chef Martin Schulz bei den Mitgliedern der Partei an Zustimmung verliert, mausert sich Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz zu ihrem Hoffnungsträger. 62 Prozent der SPD-Mitglieder wünschen sich mehr Einfluss für Scholz, wie eine Umfrage unter 1.000 Genossen für die Fernsehsender RTL und NTV ergab. Jeder Zweite hofft das demnach für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil. Auf Platz drei und vier folgen Außenminister Sigmar Gabriel mit 34 Prozent und Fraktionschefin Andrea Nahles mit 33 Prozent.

Hongkong Okt Exporte +6,7% gg Vorjahr

Hongkong Okt Importe +7,9% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Okt Defizit 44,0 Mrd HKD

