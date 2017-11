SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Solarmodule-Hersteller JinkoSolar Holding Co. Ltd. gab bekannt, ein neues Zertifikat erhalten zu haben. Dies ist das erste dieser Art, das in China verliehen wurde. Der internationale Warenprüfkonzern SGS SA, der seinen Hauptsitz in Genf hat, hat JinkoSolar das Cradle-to-Cradle-Zertifikat...

Den vollständigen Artikel lesen ...