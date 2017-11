Die Alibaba-Aktie schloss am Freitag an der Nasdaq auf einem weiteren Allzeithoch und hat die 200-Dolllar-Marke fest im Blick. Trader springen mit einer gehebelten Position auf, platzieren den Stopp unter dem 21-Tage-Durchschnitt und sichern sich so einen guten Chance-Risiko-Mix. Von Stefan Mayriedl

