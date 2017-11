Delaware - Gute Aussichten für die US-Konjunktur: Der dortige Aufschwung wird noch drei bis fünf Jahre anhalten. Dieser Ansicht ist Ronald Temple, CFA, Co-Head of Multi-Asset und Head of US Equity bei Lazard Asset Management."Unsere Einschätzung basiert vor allem auf der Annahme, dass sich der Mittelstand weiter erholt", erläutere der Experte im aktuellen Marktausblick für 2018. Indikatoren dafür seien Lohnsteigerungen, die 2017 über das gesamte Gehaltsspektrum hinweg erkennbar gewesen seien. Für 2018 erwarte der Lazard-Experte weiterhin steigende Löhne. Höhere Einkommen wiederum hätten zur weiteren Erholung der Häuserpreise beigetragen, die klassischerweise sehr wichtig für die US-Haushalte seien. Dies alles wirke sich positiv auf die Nachfrage aus.

