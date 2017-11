Zürich - Der Anfang November aufgelegte Swisscanto (LU) Alternative Risk Premia Fund ist ab sofort zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Österreich zugelassen, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...