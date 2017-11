BERLIN (Dow Jones)--Städte und Gemeinden drängen die Bundesregierung vor dem Dieselgipfel am Dienstag auf die Auszahlung der versprochenen Gelder. Der Städtetag mahnte gleichzeitig zur Eile, mit der Verbesserung der Luftqualität in den Städten nun ernst zu machen. "Mir fehlt einmal eine Förderrichtlinie. Wir wissen bisher nicht, wie wir an das Geld kommen", beklagte der Chef des Städtetages, Helmut Dedy. Außerdem sei bislang unklar, welche Maßnahmen für saubere Luft überhaupt mit Unterstützung aus der Bundeskasse bezahlt werden dürften.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Autoindustrie hatten im Spätsommer den Kommunen dafür insgesamt 1 Milliarde Euro zugesagt. Zu den Maßnahmen zählen beispielsweise der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Austausch oder die Nachrüstung der städtischen Busflotten, mehr Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und das Begrünen besonders belasteter Straßenzüge. In Summe soll dies den Ausstoß der giftigen Stickoxide senken, um damit Fahrverbote für Dieselautos zu vermeiden.

Von der Milliarde will die Bundesregierung 750 Millionen Euro tragen, den Rest hat die Autoindustrie versprochen. Das Finanzministerium stellte am Tag vor dem Treffen der Regierung mit den Ländern und rund 30 Städten klar, dass einer Auszahlung nichts im Wege stehe - ungeachtet des bisher nicht durch den Bundestag beschlossenen Haushalts für 2018.

Dedy pochte darauf, dass die Förderrichtlinie in den nächsten Tagen stehen müsse. "Denn wir sind ja in einem Wettrennen. Wir sind in einem Wettrennen gegen Messstationen und wir sind in einem Wettrennen gegen Gerichte", sagte der Städtetags-Hauptgeschäftsführer. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte zum Beispiel davor gewarnt, dass die bisher getroffenen Beschlüsse nicht ausreichen, um Fahrverbote zu vermeiden.

Das Handelsblatt berichtet unterdessen, dass die Kommunen dem Bund mit 2 Milliarden Euro eine doppelt so hohe Rechnung auf den Tisch legen werden. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte diese Zahl nicht bestätigen.

