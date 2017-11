Köln (ots) - Bereits im vierten Jahr in Folge hat der Spielwarenhändler Toys"R"Us den RTL Spendenmarathon 2017 für notleidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt unterstützt. Zugunsten der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. überreichte das Unternehmen im Rahmen der Charity-Sendung am 24. November 2017 einen Scheck in Höhe von 70.000 Euro zugunsten der zahlreichen Kinderhilfsprojekte der karitativen Einrichtung. Weitere 1.600 Euro kamen während der Live-Sendung durch die Versteigerung der "Trojanischen Toys"R"Us Großgiraffe" zusammen, die ebenfalls der Initiative zugutekommen.



Der gespendete Betrag beinhaltet den Erlös aller vom 13. Oktober bis 23. November 2017 verkauften Plüsch-Giraffen "Geoffrey" in den deutschen sowie österreichischen Toys"R"Us Märkten. Darüber hinaus sind die Einnahmen der Versteigerung von 30 Giraffen-Großfiguren aus der in Köln veranstalteten Jubiläumsaktion "Großstadtsafari" anlässlich des 30. Geburtstags des Spielwarenhändlers im Sommer diesen Jahres in die Spende eingeflossen. Die Gesamtsumme wurde von Toys"R"Us nochmals aufgerundet.



"Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Kunden in den Märkten als auch die Teilnehmer der Auktionen für die Großfiguren mit so viel Engagement für den guten Zweck beteiligt haben", so Marie-Charlotte von Heyking, PR-Managerin bei Toys"R"Us Central Europe. "Wir sind überwältigt von der Resonanz und Spendenbereitschaft und besonders froh darüber, dass unsere Jubiläums-Figuren maßgeblich dazu beitragen konnten."



Detlef Mutterer, Geschäftsführer von Toys"R"Us in Zentraleuropa, war beim mittlerweile 22. RTL Spendenmarathon dabei und berichtet von der Partnerschaft zur Stiftung: "Für uns als Unternehmen, das sich tagtäglich mit den Bedürfnissen von Familien und Kindern beschäftigt, ist die Unterstützung des Engagements von RTL und den beteiligten Helfern eine Herzensangelegenheit. Gerade vor dem nahenden Weihnachtsfest ist es uns wichtig, den Blick dorthin zu werfen, wo das Wohl der Kinder keine Selbstverständlichkeit ist und für uns grundlegende Dinge leider nicht gegeben sind - in Deutschland sowie weltweit. Wir freuen uns deshalb besonders über den Erfolg des Spendenmarathons in diesem Jahr, der gemeinsam von dem Initiator RTL und Unternehmen, Prominenten sowie allen Spendern zuhause erst möglich geworden ist."



