Guidants ist die widget- und desktop-basierte Investment- und Analyseplattform der Macher von GodmodeTrader (www.godmode-trader.de) und ab sofort wichtiger Baustein im modularen Content-System des Börse Social Network. Auf Guidants haben zahlreiche Experten eigene Desktops. Teil dieser Desktops ist jeweils ein Stream - eine Art Blog, dem man folgen kann. boerse-social.com bringt die Guidants Guidance, eine periodische Best Of-Momentaufnahme. Daniel Kühn (27.11.2017 08:34): Das deutsche Steuerrecht ist in Sachen Kapitalerträge wirklich nicht zu ertragen. Wer Aktien kauft, dessen Gewinn wird bei Verkauf IMMER besteuert, unabhängig von der Haltef... J. Klatt (27.11.2017 07:31): (JK-Trading.com) - Der DAX hat in den Wochenschluss hinein eine interessante,...

Den vollständigen Artikel lesen ...