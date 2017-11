Der USD/JPY geriet am Montag unter Verkaufsdruck und so ist er nun dabei die kritische Unterstützung von 111,00 zu testen. USD/JPY geschwächt durch Rückgang der US Renditen Das Paar beschleunigt seine Abwärtsbewegung in Reaktion auf die schwächeren Renditen der US Geldmärkte. Die Renditen der US 10-Jahres Referenz testen nun das untere Ende der Range ...

