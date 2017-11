Leipzig (ots) -



Neue Webserie ab 12. Dezember 2017 online verfügbar



Was beflügelt die Fantasie der Zuschauer mehr, als die Frage, was die "In aller Freundschaft"-Familie macht, wenn es Nacht wird in der Sachsenklinik, die Lichter ausgehen und die eigentliche Arbeit getan ist?



Dieser Frage gehen zehn kleine Episoden des neuen Web-Spin-offs "In aller Freundschaft - Nachts in der Sachsenklinik" nach, die ab 12. Dezember als Weihnachts-Highlight für "In aller Freundschaft"-Fans auf den Online-Plattformen www.DasErste.de/IaF und www.mdr.de/In-aller-freundschaft, dem IaF-Facebook-Kanal sowie der Mediathek von Das Erste und dem MDR zu sehen sind. Zu erleben ist damit eine eher ungewöhnliche Seite der "Freundschaft"-Stars außerhalb ihres Klinikalltags.



Mit der Webserie führt der MDR nach dem Erfolg seiner Miniserie zum Tatort Dresden, "Lammerts Leichen", die Idee fort, kleine, bisher verborgene Geschichten solcher herausragenden Formate in die Onlinewelt zu transferieren und damit einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.



Die Sachsenklinik ist nachts alles andere als schwarz und weiß. Das lernt auch der neue Nachtpförtner der Sachsenklinik, Tom Fichte (Bastian Reiber), der eigentlich hofft, genug Zeit zu haben, um die Übertragungen seines Lieblings-Fußballvereins zu verfolgen und es zu seinem Entsetzen kaum in Ruhe auf die Toilette schafft.



Denn in der Sachsenklinik wird es auch nachts turbulent, wenn Schwester Arzu (Arzu Bazman) angeblich mit einem chinesischen Kung-Fu-Meister ihre Bodenturn-Erfahrungen auffrischt, Frau Dr. Globisch (Andrea Kathrin Loewig) blutverschmiert durch die Nacht eilt oder liebliche Bienen auftauchen ...



Am 12. und 19. Dezember werden jeweils fünf Folgen unter www.DasErste.de/IaF; www.mdr.de/In-aller-freundschaft sowie auf MDR Youtube und in der Mediathek von Das Erste und dem MDR zu sehen sein.



Die Facebook-Community der Serie kann sich ab dem 12. Dezember täglich über eine neue Episode sowie Making-of-Clips und Interviews vom Set auf www.facebook.com/InallerFreundschaft freuen.



Die Webserie "In aller Freundschaft - Nachts in der Sachsenklinik" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS - unterstützt von Das Erste.



