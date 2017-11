Karlsruhe (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Besonders zur Adventszeit ist Karlsruhe eine Reise wert: Die Weihnachtsstadt Karlsruhe lädt Besucherinnen und Besucher zu einem außergewöhnlichen Weihnachtserlebnis mit der größten innerstädtischen Freiluft-Eislaufbahn Deutschlands, einem atemberaubenden Beleuchtungskonzept und atmosphärischen Weihnachtsmärkten ein.



Auf zwei zentralen Plätzen lädt der Christkindlesmarkt zur urig-gemütlichen Waldweihnacht und zur strahlenden Lichtweihnacht rund um die Lichtpyramide ein. Außergewöhnliche Weihnachtsmarkt-Stände wie die große Glühweinpyramide und die wohl weltweit größte transportable Kuckucksuhr sind echte Hingucker wie auch der Fliegende Weihnachtsmann, der zweimal täglich in luftiger Höhe über den Friedrichsplatz schwebt.



Einen speziellen Weihnachtsmarkt für Kinder gibt es ebenfalls in der Weihnachtsstadt Karlsruhe: Im Kinderland St. Stephan nimmt eine Dampfeisenbahn die Kleinen mit auf Entdeckungsreise durch die winterliche Fabelwelt mit lebensgroßen Märchenfiguren und einem sprechenden Märchenbaum.



Eislauffans können sich auf die wohl schönste Open-Air-Eislaufbahn Deutschlands freuen. Auf über 2.000 Quadratmetern Eisfläche lädt die "Stadtwerke Eiszeit" vor der einzigartigen Kulisse des Karlsruher Barockschlosses zum Schlittschuhlaufen ein. Das vielfältige Programm des Karlsruher Wintersport-Highlights bietet mit dem romantischen Rundweg unter Bäumen, den Discoabenden der Eiszeit Beat Nights oder speziellen Angeboten für die Kleinsten ein einzigartiges Eiserlebnis mit Wettbewerben, Kursen, Aktionen und Eisstockschießen. Kulinarische Spezialitäten sorgen rund um die Eisbahn für die nötige Stärkung zwischen den Runden.



Eine auf die Fächerstadt zugeschnittene neue Weihnachtsbeleuchtung auf der Einkaufsmeile, beleuchtete Wege, festlich geschmückte Bäume und leuchtende Fassaden verbinden die Hauptattraktionen und lassen die Stadt im Gesamten weihnachtlich erstrahlen.



Weitere Highlights: Am 1. Dezember können alle Interessierten Zeugen eines Ereignisses von bundesweiter Bedeutung werden: Vor dem Karlsruher Schloss wird im Rahmen der Kampagne "Hörst du nicht die Glocken?" eine "Ökumeneglocke" live vor den Augen des Publikums gegossen. Mittelalterfans kommen im Karlsruher Stadtteil Durlach voll auf ihre Kosten: Ritter, Handwerker, Musikanten und Gaukler begeistern mit Feuershows, Schaukämpfen und mittelalterlicher Musik auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt vor der Karlsburg.



Über 70 Akteure sind am Gesamtprogramm der Weihnachtsstadt Karlsruhe 2017 beteiligt. Ausführlichere Informationen zu den Veranstaltungen wie auch dem breitgefächerten Kulturangebot gibt es unter www.weihnachtsstadt-karlsruhe.de; hier ist außerdem das Programmheft der Weihnachtsstadt als e-Paper erhältlich.



OTS: Stadtmarketing Karlsruhe GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52308 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52308.rss2



Pressekontakt: Dr. Simone Sudmann Pressesprecherin Tel: +49 721 35236-23 Fax: +49 721 35236-20 E-Mail: simone.sudmann@ stadtmarketing-karlsruhe.de