Der Parteitag der CDU Mitte Dezember fällt aus, dafür soll es ein Vorstandstreffen geben. Derweil bereitet sich die CDU-Führung auf Gespräche mit der SPD vor. Die soll es aber nicht bedingungslos geben.

Die CDU bereitet sich auf erste Sondierungsgespräche mit der SPD vor, will aber nicht als Bittsteller in die Gespräche gehen. "Wir haben klare Vorstellungen: keine weiteren Belastungen für die Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung", sagte CDU-Parteivize Thomas Strobl dem Handelsblatt. Zugleich warnte der Landeschef von Baden-Württemberg die Sozialdemokraten vor überzogenen Forderungen. "Wenn die SPD den Systemumbau der Krankenversicherung zum Eintrittsgeld für Gespräche macht, dann geht das natürlich gar nicht. Dann soll sie halt in der Schulz-Schmollecke bleiben", warnte Strobl. "Klar ist: Wir sind bereit, ernsthaft und verantwortungsbewusst zu verhandeln." Schließlich sehe die Verfassung vor, "dass der Wählerauftrag erfüllt wird".

Am Sonntag hatte das CDU-Präsidium, am Montag der Bundesvorstand über das weitere Vorgehen beraten. Es seien "ganz besondere Zeiten", erklärte CDU-Chefin Angela Merkel nach den Gremiensitzungen. Dort sei "die Lage sehr ausführlich analysiert" worden. Es sei um den Standpunkt der Union gegangen. Merkel betonte, dass die Union bereit sei zu regieren und "Stabilität im Land" zu schaffen. "Wir sind bereit, Gespräche mit der SPD aufzunehmen", sagte die geschäftsführende Bundeskanzlerin und betonte dabei auch die internationalen Herausforderungen, die eine handlungsfähige Bundesregierung nötig machten.

Sie habe einen "einheitlichen Auftrag" von den Führungsmitgliedern erhalten, bilanzierte Merkel. Daher werde sie "ernsthaft, engagiert, redlich und mit Blick auf erfolgreiche Gespräche" verhandeln. Grundlage sei das Wahlprogramm der Union, sagte Merkel, fügte aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...