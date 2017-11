Hannover - Die Brexit-Verhandlungen Großbritanniens mit der EU sind auch nach der sechsten Runde ohne Ergebnis geblieben, so die Analysten der Nord LB.Die EU habe den Briten nun eine Frist bis Anfang Dezember gesetzt, um die Modalitäten der "Scheidung" zu klären. Dabei gehe es um die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten im EU-Ausland, die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland sowie um die noch "offenen Rechnungen" Großbritanniens ("Exit Bill"). Dem Vernehmen nach habe Premierministerin May inzwischen eine Mehrheit ihrer Kabinettsmitglieder davon überzeugen können, das Angebot einer Austrittszahlung auf rund GBP 40 Mrd. zu verdoppeln. Beim entscheidenden EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember werde selbst dies aber kaum den Übergang zu Verhandlungen über ein Handelsabkommen initiieren können, das an die Stelle der bisherigen Binnenmarktzugehörigkeit treten solle.

