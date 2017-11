Paris - Die internationale Fondsgesellschaft Comgest verstärkt ihre Vertriebsaktivitäten in Deutschland, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Thorben Pollitaras (46) verantwortet ab dem 01. Dezember 2017 ein neuer Geschäftsführer den Investor-Relations-Bereich für institutionelle Anleger und Kunden aus dem Wholesale- sowie Retailbereich in Deutschland.

Den vollständigen Artikel lesen ...