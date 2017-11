Zürich - Die Tätigkeiten und Laufbahnen in der Schweizer Bankenbranche werden sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern, wobei dies insbesondere für Kundenberater gilt. Für diese, aber auch für ihre Arbeitgeber sowie die Bildungsinstitutionen wie das KV besteht hoher Handlungsbedarf in der Weiter- und Ausbildung, damit die Bankmitarbeitenden im zunehmend technischer werdenden Bankfach bestehen können.

Durch zukünftige Entwicklungen wie die Digitalisierung ist in der Bankenbranche ein Paradigmenwechsel absehbar, bilanzieren die Autoren der am Montag vorgestellten Zukunftsstudie "Bankfachspezialisten 2030". Diese wurde von der ZHAW School of Management and Law im Auftrage des Zürcher Bankenverbandes mit dem Ziel durchgeführt, wissenschaftlich fundierte Anhaltspunkte dafür zu geben, welche Veränderungen von Unternehmen, Mitarbeitenden und Bildungsinstitutionen gefordert sind, um die "Erfolgsgeschichte des Schweizer Finanzplatzes" weiterzuschreiben.

40% bei Universalbanken betroffen

In ihrem Zukunftsszenario gehen die Studienautoren davon aus, dass einerseits neue digitale Dienstleistungen zunehmend massentauglich werden. Anderseits glauben sie, dass die persönliche Beratung und Betreuung für die Kunden bedeutend bleiben wird. Gleiches gelte auch für die Daten- und Systemsicherheit im Bankengeschäft.

Als ...

