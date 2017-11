Wilhelmshaven (ots) -



Am Donnerstag, den 30. November 2017 um 10 Uhr, wird der Kommandeur des 4. Fregattengeschwaders, Fregattenkapitän Dirk Jacobus (48), das Kommando über die "Lübeck" von Fregattenkapitän Matthias Schmitt (42) an Fregattenkapitän Christoph Sallermann (43) übergeben.



Fregattenkapitän Schmitt hatte das Kommando über die Fregatte der Bremen-Klasse F122 am 2. Oktober 2015 übernommen. "Nach über 35.000 gefahrenen Seemeilen als Kommandant und über 200 Tagen in See mit der 'Lübeck' in den letzten zwei Jahren, nehme ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied", so Fregattenkapitän Schmitt. Er fügte abschließend hinzu: "Ich habe bereits vor einigen Jahren auf der Fregatte 'Lübeck' gedient und bin glücklich, noch einmal ihr Kommandant gewesen zu sein. Die Besatzung der 'Lübeck' hat mich in den vergangenen Jahren niemals im Stich gelassen, weder in der Werftliegezeit, in der intensiven Ausbildungsphase danach, noch im dreimonatigen Einsatz in der Ägäis. Dafür bin ich sehr dankbar, und es macht mich unglaublich stolz, der Kommandant dieser Besatzung gewesen zu sein." Fregattenkapitän Schmitt wird im Anschluss Referent beim deutschen militärischen Vertreter der NATO/ EU in Brüssel.



Der neue "Alte" auf der Brücke der "Lübeck", Fregattenkapitän Sallermann, sieht seiner Kommandantenzeit sehr freudig entgegen: "Zunächst wird die Besatzung der 'Lübeck' in die Einsatznachbereitung und den wohlverdienten Weihnachtsurlaub gehen. Für 2018 ist erneut ein interessantes und anspruchsvolles Seefahrtsprogramm geplant, wo nach einer Einzelausbildungsphase im März, zum Beispiel das Manöver 'Joint Warrior' ansteht." Zuletzt war Fregattenkapitän Sallermann im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn als Referent im Bereich Strategie und Einsatz tätig.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel auf der Fregatte "Lübeck" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin:



Donnerstag, den 30. November 2017. Eintreffen bis spätestens 9.30 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalen Pressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, den 29. November 2017, 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum über E-Mail oder unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Marine Pressestelle Einsatzflottille 2, Wilhelmshaven Tel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801 E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org