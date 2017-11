PANTAFLIX AG: VOD-Plattform PANTAFLIX und Disney schließen umfassenden Content-Deal

VOD-Plattform PANTAFLIX und Disney schließen umfassenden Content-Deal

München, 27. November 2017 - Die PANTAFLIX AG und Disney Deutschland erweitern den Kosmos der digitalen Unterhaltung: Im Rahmen eines Content-Agreements bieten die beiden Medienunternehmen erstmalig die Filme von Disney über den VoD-Dienst pantaflix.com an. Somit wird neben vielen anderen Titeln auch der demnächst im Kino Weltpremiere feiernde Blockbuster "STAR WARS: Die letzten Jedi" auf der Video-on-Demand-Plattform für Filmfans parallel zum DVD-Start verfügbar sein. Das Rechtepaket beinhaltet alle Neuerscheinungen des Konzerns inklusive Erfolgsfranchises wie "STAR WARS" oder "Pirates of the Caribbean" sowie eine umfangreiche Film-Bibliothek, welche neben Disney Klassikern unter anderem zahlreiche globale Blockbuster aus dem Marvel Universum wie "The First Avenger", Animations-Hits von Disney·Pixar ("Findet Dorie") bis hin zu Family Entertainment wie "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" beinhaltet, die allesamt weltweit jeweils über 1 Mrd. US-Dollar am Box-Office einspielten.

Die Vereinbarung zwischen der PANTAFLIX AG und Disney als erstem Major Studio markiert die nächste Evolutionsstufe in der Rechteverwertung von Film- und Serienproduktionen für PANTAFLIX. Der Disney Content wird ab dem ersten Quartal 2018 auf PANTAFLIX verfügbar sein, zunächst in Deutschland und Österreich. Weitere Territorien und Major Studios werden in den nächsten Monaten folgen.

"Unser Ziel ist es, der global führende VoD-Dienst der Filmbranche zu werden. Die Vereinbarung mit Disney unterstreicht dieses Bestreben und ist für uns ein entscheidender Meilenstein auf diesem Weg. Wir erreichen damit nicht nur die Validierung unseres Geschäftsmodells durch einen Partner von Weltrang, zugleich ist die Zusammenarbeit ein eindrucksvoller Beleg für die einzigartige PANTAFLIX-Technologie und unser innovatives Vertriebs- und Verwertungsmodell", sagt Stefan Langefeld, COO der PANTAFLIX AG. "Weitere große Partnerschaften werden folgen", ergänzt er.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.

Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.

PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.

An der Börse finden Sie die PANTAFLIX AG unter dem XETRA-Symbol PAL und der folgenden ISIN: DE000A12UPJ7.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

