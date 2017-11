Am kommenden Sonntag ist schon wieder der erste Advent und das Börsenjahr 2017 neigt sich in großen Schritten seinem Ende entgegen. Wie jedes Jahr wird es nun auch wieder Zeit einen kleinen Ausblick zu wagen und ein wenig in die Zukunft zu blicken. Schon heute lässt sich festhalten: sofern nichts Gravierendes mehr passiert, war auch 2017 wieder ein ausgezeichnetes Aktienjahr. Wird das 2018 so weitergehen? Wo lauern die größten Chance beziehungsweise die größten Risiken für die Aktienanlage? Kemal Bagci von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.