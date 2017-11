In Deutschland sinkt die Zahl der Gründer - außer bei Migranten. Eine KfW-Studie zeigt, was sie anders machen.

Wer gründet in Deutschland, wie viele Gründungen gibt es im Jahresdurchschnitt und welche Geldquelle wird genutzt? Antworten auf diese Fragen wollte die Förderbank KfW finden - und sah sich die Gründerlandschaft in Deutschland zwischen 2009 und 2016 näher an.

Demnach ist die Anzahl der Gründungen in Deutschland 2016 auf ein Rekordtief gesunken. Eine Ausnahme sind laut KfW aber Ausländer, die in Deutschland ein Unternehmen gründen. Eingebürgerte, Spätaussiedler oder Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind derzeit für 21 Prozent aller Gründungen verantwortlich. Im vergangenen Jahr wagten 139.000 Migranten den Schritt in die Selbstständigkeit.

