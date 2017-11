Sie interessieren sich für eine Aktie, studieren Fundamental-Nachrichten, checken das Chartbild und sind auf der Suche nach - DEM PERFEKTEN PRODUKT. Doch so sehr Sie auch suchen, es gibt nicht genau das, was Ihren Vorstellungen entspricht. In dieser Ausgabe Zertfikate Spezial erfahren Sie, wie Sie ein Zertfikat selber bauen können und worauf es zu achten gilt. ProSiebenSat1 und die Deutsche Telekom befinden sich im Seitwärtstrend. Perfekt für ein Discount-Zertfikat. Ingmar Königshofen von Financial Services Group und Kristijan Tomic von Vontobel zeigen wie man ein Zertfikat nach Wunsch emittiert.