Liebe Leser,

am Sonntag berichtete die NZZ über einen neuen möglichen Interessenten an der Commerzbank. Nämlich die UBS. Diese könnte an bestimmten Geschäftsteilen interessiert sein, wie es hieß. Zuvor haben sich bereits die französischen Banken Credite Agricole sowie BNP Paribas als Interessenten ins Spiel gebracht und die Übernahmegerüchte angetrieben. Auch die italienische UniCredit hatte ihr Interesse bekundet. Insbesondere für französische Banken wäre eine Übernahme sehr interessant, ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...