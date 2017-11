In Afghanistan herrscht Krieg, das macht die Güterversorgung und -produktion oft schwierig. Doch das afghanisch-deutsche Produkt "Herr Kartoffel" schlägt sich wacker durch in Richtung Gewinn.

Afghanische Kinder mögen saure Chips. "An den Kiosken vor den Schulen läuft der Zitronengeschmack am besten", sagt der Chef der Chipsfabrik. Die Chips des deutsch-afghanischen Gemeinschaftsprodukts Mr Kachaloo - sprich Mister Katschalu, zu Deutsch Herr Kartoffel - werden in der Hauptstadt Kabul gerade zum Hit. Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen Chili, Salz, Schwarzer Pfeffer oder eben Zitrone, mittlerweile in 10.000 der etwa 100.000 typischen Tante-Emma-Läden der Stadt, sagt Mahmud Nisar. Vereinzelt liefert die Firma in fünf weitere Provinzen.

Nisar, ein deutsch-afghanischer Volkswirt von 38 Jahren, führt Mister Katschalu seit 2016. 2010 hatte er angefangen, in Afghanistan als Berater der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu arbeiten. Privat hat er nebenher junge Unternehmer unterstützt - unter anderem vier Männer, die Chips machen wollten. Aber die vier konnten sich nicht recht zusammenraufen und die Firma lief Gefahr, zusammenzubrechen.

"Da dachte ich, das wäre doch zu schade um all die Arbeit und den tollen Markennamen", sagt Nisar. Also hat er sich Chipswissen angeeignet und einen Mentor, den IT-Unternehmer Helmut Wörner (75), um moralische und finanzielle Unterstützung gebeten. Zusammen haben die beiden die Firma aus einem Privathaus in ein Industriegebiet umgezogen und angefangen, sie zu professionalisieren.

"Jetzt hat Mister Katschalu schon mehr Kunden, als wir bedienen können", sagt Mahmud Nisar am Telefon. Er ist auf Reisen und hat die Besucher in der Kabuler Fabrik seinem Manager Mohammed Sarwari ...

