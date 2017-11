ROUNDUP: Allianz will fast zwei Milliarden für Euler Hermes ausgeben

MÜNCHEN - Europas größter Versicherer Allianz will 1,8 Milliarden Euro ausgeben, um den französisch-deutschen Kreditversicherer Euler Hermes komplett zu übernehmen. Die Allianz hält derzeit knapp zwei Drittel der Anteile an Euler Hermes und will nun auch die restlichen gut 35 Prozent übernehmen, wie der Münchner Dax -Konzern am Montag mitteilte.

ROUNDUP: Hohes Wachstum bei Aroundtown Property setzt sich fort

LUXEMBURG - Der Höhenflug der Immobiliengesellschaft Aroundtown Property geht weiter. Ein kräftig gewachsenes Portfolio und die steigenden Mieten in deutschen Großstädten bescherten dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmen in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen kräftigen Gewinn. Auch an der Börse kam die Nachricht gut an.

Einflussreicher Vermögensverwalter Capital Group erhöht Lanxess-Beteiligung

KÖLN - Die einflussreiche Investmentgesellschaft Capital Group hat ihre Beteiligung am deutschen Spezialchemiekonzern Lanxess aufgestockt. Die Kalifornier halten nun gut 5 Prozent am Unternehmen, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Montag hervorgeht. Bisher hatte die zu den weltgrößten Vermögensverwaltern zählende Gesellschaft rund 3 Prozent besessen.

Rosneft-Chef wird vorerst nicht mehr im Korruptionsprozess vorgeladen

MOSKAU - Rosneft-Chef Igor Setschin wird vorerst nicht mehr als Zeuge im Korruptionsprozess gegen den russischen Ex-Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew vorgeladen. Nachdem Setschin bereits zum wiederholten Male trotz Vorladung nicht erschienen sei, verzichte man aus Respekt vor der Justiz auf die Zeugenbefragung, sagte Uljukajews Anwalt der Agentur Interfax am Montag in Moskau. "Wenn wir auf diesen Herrn warten, wird das ewig dauern."

ROUNDUP: Freiheitsstrafen für Schlecker-Kinder - Bewährung für Anton Schlecker

STUTTGART - Das Stuttgarter Landgericht hat die Schlecker-Kinder Lars und Meike zu Freiheitsstrafen verurteilt. Ihr Vater Anton erhielt in dem Urteil zum Ende des Bankrott-Prozesses am Montag eine Bewährungsstrafe.

Abrupter Chefwechsel bei umkämpftem Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum

ASSLAR - Im Machtkampf beim Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum muss der seit zehn Jahren amtierende Vorstandschef Manfred Bender gehen. Der Aufsichtsrat habe auf seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen, Bender "mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund" abzuberufen, erklärte das Unternehmen am Montag im hessischen Aßlar. Details wurden nicht genannt.

ROUNDUP: Hunger der Kunden lässt Delivery Hero wachsen - Ziele angepasst

BERLIN - Der Essenslieferant Delivery Hero bleibt weiter auf Wachstumskurs. Weil bei Kunden Essensbestellungen über das Internet zunehmend in Mode sind, konnte das Unternehmen auch im dritten Quartal seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Zudem profitiert der Konzern von seiner Expansion. Konzernchef Niklas Östberg sprach von einem "starken dritten Quartal" und peilt nun für das Gesamtjahr mit 540 Millionen Euro das obere Ende der bisher anvisierten Spanne an.

ROUNDUP: Evonik stellt Zukäufe erst einmal hinten an - Integration hat Vorrang

MÜNCHEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik will sich in nächster Zeit erst einmal mit Übernahmen zurückhalten. "Ich halte es mit der Ernte-Kultur westfälischer Landwirte: Kartöffelchen für Kartöffelchen. Wir haben im Jahr 2016 zwei Übernahmen getätigt, die unsere Stärken stärken. Wir wollen die Märkte kennen, in denen wir zukaufen", sagte der seit Mai amtierende Vorstandschef Christian Kullmann der "Süddeutschen Zeitung" (Montagausgabe). "Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf die Integration dieser Übernahmen."

ROUNDUP: Qiagen will Diagnostik-Standort Manchester weiter ausbauen

HILDEN - Das deutsche Biotechnologieunternehmen Qiagen will seinen Standort in Manchester im Zuge einer Wirtschaftskampagne der britischen Regierung weiter ausbauen. Das Unternehmen habe bereits eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, sagte ein Sprecher am Montag auf Anfrage und bestätigte damit einen Bericht der "Financial Times". Anfang 2018 sollen die Pläne dann besiegelt werden. Genauer wolle Qiagen in der kommenden Woche über das Vorhaben informieren, mit dem Qiagen neue Stellen schaffen wolle, so der Sprecher. Angaben zu den geplanten Investitionen und der Zahl der neuen Jobs machte er nicht.

Weitere Meldungen -Grünen-Politiker warnt vor Blankoscheck für Glyphosat -K+S und BUND e.V. einigen sich auf Vergleich für Versenkung von Salzabfällen -Bund hält an Verkaufsplänen für Flughafen Köln/Bonn fest -Bahn testet app-gesteuerte Sammeltaxis in Frankfurt -Linde erreicht beim Aktientausch für Praxair-Fusion über 90 Prozent -Berlins Regierungschef: Programm gegen Diesel-Abgase läuft nicht -Israel: Gericht verbietet Fahrdienst-Vermittler Uber -Trump nimmt Verbraucherschutz-Behörde ins Visier -BASF eröffnet neue Fabrik für Elektromaterialien in Südkorea -BVB-Chef Watzke hält an Ziel Champions League-Qualifikation fest -Versicherer Zurich holt ausgelagerte Stellen wieder in den Konzern -Presse: UBS könnte an Teilen der Commerzbank interessiert sein -Eon-Aufsichtsratschef will Wogen im Streit mit Uniper glätten

