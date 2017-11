Das solide Kaufinteresse rund um die Gemeinschaftswährung bleibt erhalten und so kann der EUR/USD heute zum neuen Hoch in den Bereich der 1,1950/60 steigen. EUR/USD schaut auf US Politik, FOMC Powell Das Paar kann am Montag den 5. Tag in Folge steigen und so liebäugelt es mit dem 2-Monatshoch im Bereich der 1,1960, während die Verkäufe gegenüber dem ...

