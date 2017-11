Nach dem anfänglichen Rückgang zur 1,3300, konnte der GBP/USD in der vergangenen Stunde zum neuen 2-Monatshoch steigen. Der jüngsten Aufwärtsbewegung ging kein fundamentaler Katalysator voraus und so kann dies ausschließlich auf die USD Schwäche zurückgeführt werden. Das FOMC Sitzungsprotokoll fiel in der vergangenen Woche dovish aus und die damit ...

