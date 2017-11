Bremen (ots) - Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann hat sich in einem Gastbeitrag für den WESER-KURIER (Montagsausgabe) für eine schwarz-grüne Minderheitsregierung unter Duldung der SPD ausgesprochen: "Mit den Grünen, die sich sehr verantwortlich in den Sondierungsgesprächen verhalten haben, könnte eine Minderheitsregierung unter Duldung der SPD gebildet werden. Damit hat Deutschland keine Erfahrung, aber andere europäische Länder - und durchaus gute", schreibt die 65-jährige Politikerin.



