Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hält trotz der sportlichen Flaute an seinen hohen Zielen fest. Wirtschaftlich sieht Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den BVB weiter als Nummer zwei in Deutschland hinter dem FC Bayern München. Sportlich hält er an dem Ziel der direkten Qualifikation für die Champions League fest. "Daran wird nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...