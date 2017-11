=== 00:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der Winona State University 01:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC), New York *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+3,0% gg Vj 08:00 GB/BoE, Veröffentlichung der Stresstest-Ergebnisse 2017, London 08:30 DE/Deutscher Städte- und Gemeindebund, PK zu "Luftreinhaltung - Innovative kommunale Handlungsmöglichkeiten", Berlin *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 100 zuvor: 100 09:00 DE/Deka-Bank, PG zum Konjunkturausblick 2018, Frankfurt *** 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Vertreter von Kommunen, Treffen zur Luftqualität in Städten, 13:30 PK, Berlin 10:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, PK zur Studie "Wie nachhaltig ist die deutsche Wirtschaftspolitik - ökonomisch, sozial, ökologisch?", Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj 10:30 DE/DZ Bank Research, PG zum Konjunktur- und Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt 10:30 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Vorschläge der Energiewirtschaft zum Kohleausstieg und der Erfüllung der Klimaziele 2020, Berlin 11:00 DE/Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), PK zu Lebensmittelsicherheit 2016 in Deutschland, Berlin *** 11:00 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 102, Paris *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/GFK, PK zum Konsumklimaindikator Dezember und zum Weihnachtsgeschäft 2017, Frankfurt PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,7 Punkte *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex September 20 Städte PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj *** 15:45 US/Fed-Gouverneur Powell, Anhörung des designierten Fed- Chefs vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 123,5 zuvor: 125,9 18:00 DE/Deutsche Asset Management, Kapitalmarktausblick 2018, Frankfurt 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index, Zürich ===

