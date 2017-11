Das Klima zwischen den Nato-Partnern Türkei und USA verschlechtert sich zusehends. Neben der Bewaffnung von Kurden-Milizen in Syrien kritisiert Ankara, einen Prozess gegen den Goldhändler Reza Zarrab in den USA.

Die Türkei hat erneut nachdrücklich ein Ende der US-Waffenlieferungen an kurdische Milizen in Syrien gefordert. "Die erstmals von einem US-Präsidenten gemachte ‚Wir werden keine Waffen geben'-Bemerkung ist wichtig, aber sie wird an Wert verlieren, wenn sie nicht umgesetzt wird. Das wäre eine Täuschung der Welt", sagte Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdag am Montag. Er bezog sich auf ein Telefonat zwischen den beiden Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump, am Freitag. Trump hatte nach Angaben seines Büros Erdogan darüber informiert, dass die USA ihre militärische Unterstützung für die Verbündeten ...

