Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutieren mit Handelsblatt-Lesern über die Integration von Flüchtlingen. Neben unangenehmen Wahrheiten gibt es reichlich Anlass zu Optimismus.

Die Heimat von Thierno Barry ist Ghana - das Land seiner Träume ist Deutschland. Hier absolviert er eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der BONG GmbH in Solingen. Noch lebt er in einem Flüchtlingsheim. Doch schon bald möchte er sich sein eigenes Leben in Deutschland aufbauen. Wenn es nach den vielen Unternehmern geht brauch Deutschland mehr Menschen wie Barry.

Es scheitere so gut wie nie am Willen, aber viele Geflüchtete kämen mit falschen Vorstellungen in deutsche Unternehmen. So lautet einer der unangenehmen Wahrheiten der Veranstaltungsreihe "Wir zusammen schaffen Zukunft", die das Handelsblatt am Dienstag in Köln zum zehnten Mal in diesem Jahr ausgetragen hat. Vielen Geflüchteten sei offenbar eingeredet worden, dass man hier das schnelle Geld machen kann. Dass davor eine Ausbildung zu absolvieren sei mit über Jahre hinweg eher geringem Gehalt - das würde so manchen desillusionieren.

Georg Müller, Leiter der Personalabteilung von Bayer Deutschland, kennt dieses Thema aus dem Alltag. Für ihn, aber auch für seine Diskussionspartner auf dem Podium, ist die Ausbildung ein Muss. Martin Brüning, Leiter der Unternehmenskommunikation bei der Rewe Group, pflichtet ihm bei: "Desillusionieren gehört zum Prozess."

Die beiden wissen wie auch Gabriele Fanta, Personalvorstand bei McDonalds Deutschland, dass viele Geflüchtete aber auch unter großem Druck stehen. Schließlich wartet nicht nur die Familie in der Heimat auf Geldsendungen, sondern bisweilen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...