Die Ölpreise erklimmen neue Hochs, nachdem monatelang nix passiert ist. Wer sich freut, das läge an der Konjunktur, der irrt zum Teil. Ein Pipeline-Leck sorgt für Auftrieb. Was bedeutet das für die Rohstoffmärkte, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Wie wichtig ist die Keystone Pipeline, die nun ein Leck hat? Wie viel Öl fehlt dem Markt? Hat das in den USA signifikante wirtschaftliche Auswirkungen? Was macht die OPEC Ende November - und vor allem: was macht Russland? Die einen wollen Förderbegrenzung, die anderen nicht, die nächsten fracken auf Teufel komm raus. Was sagen Experten zu den Ölpreis-Prognosen, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank?