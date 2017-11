Netcracker wurde in Gartners Magic Quadrant for IRCM for CSPs 2017 höchste Umsetzungsfähigkeit bescheinigt

Netcracker Technology, weltweit führendes Unternehmen für analytikgesteuerte, dynamisch anpassbare Ertrags-, Kunden- und Partnermanagementlösungen, wurde im Bericht "Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs" von 20171 von Gartner, Inc. als Leader aufgeführt. Damit ist Netcracker nunmehr im vierten Jahr in Folge als Leader im Magic Quadrant for IRCM for CSPs positioniert.

Der diesjährige Magic Quadrant bewertete 21 Anbieter auf dem Markt für integriertes Ertrags- und Kundenmanagement (Integrated Revenue and Customer Management, IRCM) und stufte Netcracker als Leader mit höchster Umsetzungsfähigkeit ein.

Hier klicken, um den Bericht herunterzuladen.

Sam Lloyd, CIO von Telenet und Netcracker-Kunde, sagte: "Auf unserem Weg zu einem vollständig digitalen Dienstleister vertrauen wir auf die ‚Revenue and Customer Management'-Lösung der nächsten Generation von Netcracker, die uns Funktionen zur Nachverfolgung, Verwaltung und Optimierung aller kundenbezogenen Prozesse bietet, einschließlich der Abrechnung innovativer digitaler Dienste, und ein wirkliches Omnichannel-Erlebnis für unsere Kunden ermöglicht."

"Unserer Ansicht nach hat unsere Positionierung als Leader im vierten Jahr in Folge und die höchste Platzierung bei der Umsetzungsfähigkeit in den letzten drei Jahren unterstrichen, dass wir uns dem Ziel verschrieben haben, zu liefern und unseren Kunden zu helfen, ihre steigenden digitalen Anforderungen zu erfüllen", sagte Andrew Feinberg, President und CEO von Netcracker. "Im Zuge der digitalen Transformation von Dienstleistern garantiert unser IRCM-Angebot ihnen hochmoderne Produkte, Dienstleistungen und fundiertes Fachwissen, die sie für den Erfolg benötigen."

Gartners Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs beurteilt "Lösungen, die Funktionen wie Fakturierung, Kundenpflege, Bewertung, Leistungsverrechnung, Preisgestaltung, Partnerbeziehungsmanagement, Richtlinienmanagement, Vermittlung, Selbstverwaltung, Analysen und mehr bieten".

Gartner unterstützt keine der in seinen Fachpublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine Empfehlung für Technologienutzer ab, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder einer sonstigen Bezeichnung zu wählen. Die Fachpublikationen von Gartner geben Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachendarstellung zu interpretieren. Gartner schließt jegliche stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung im Hinblick auf diese Untersuchung aus, auch jegliche Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Weitere Informationen über die Lösung Revenue and Customer Management von Netcracker erhalten Sie von Erin O'Reilly unter Erin.OReilly@Netcracker.com.

Über Netcracker Technology

NetCracker Technology, eine 100%ige Tochtergesellschaft der NEC Corporation, ist eine modern ausgerichtete Softwaregesellschaft, die unternehmenskritische Lösungen für Diensteanbieter rund um den Globus zur Verfügung stellt. Unser umfassendes Portfolio an Softwarelösungen und professionellen Serviceangeboten ermöglicht digitale Transformationen in großem Maßstab, indem das Potenzial von Cloud-Systemen, Virtualisierung und der Veränderungen im Rahmen des mobilen Ökosystems ausgeschöpft wird. Mit einem umfassenden Serviceangebot und einer mehr als 20-jährigen Erfolgsgeschichte sowie unserer einzigartigen Kombination von Technologie, Fachwissen und Kompetenzen unserer Mitarbeiter unterstützen wir Unternehmen bei der Transformation ihrer Netzwerke und versetzen sie in die Lage, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netcracker.com.

1 Gartner "Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs" von Norbert J. Scholz, Jouni Forsman und Amresh Nandan, 23. Oktober 2017.

