Nach dem in der vergangenen Woche ein Verlust von -80 Pips zu verzeichnen war, startete der USD/CAD negativ in die neue Handelswoche und er fiel unter 1,27. Der Tagesverlust des Paares beträgt aktuell -0,24 % bei 1,2682 Es gab keine fundamentalen Treiber die den Greenback eine Unterstützung bieten konnten und so fiel der US-Dollar-Index in der 1. Tageshälfte ...

