Erfurt (ots) - Die erfolgreiche WG-Doku-Reihe geht ins neunte Jahr. Ohne sich vorher zu kennen, wagen fünf Jungs das "Abenteuer Zusammenleben" und verbringen vier aufregende Wochen in einer Villa in Barcelona. Vier Wochen Sommerurlaub mit viel Sonne, Stadt, Strand und Action - viel Zeit, um sich ganz ohne Eltern auszuprobieren. Surfen, Schnorcheln und Breakdance stehen dabei ganz oben auf der "To Do-Liste" von Justus, Timmy, Ole, Chinedu und Jamie. Wie sich das WG-Leben der 14- bis 16-Jährigen gestaltet, zeigt KiKA ab 30. November von Montag bis Donnerstag um 20:10 Uhr.



In diesem Jahr ist die WG erstmals in einer europäischen Großstadt. Wie kommen die Jungs damit klar, wenn sie mit der U-Bahn zu einer Verabredung fahren? Und werden sie vielleicht sogar die berühmte Sängerin Shakira treffen, deren Villa ganz in der Nähe liegt? Die lustige Powertruppe erlebt jede Menge Abenteuer in vier prall gefüllten Urlaubswochen. Nebenbei müssen die Jungs aber noch die typischen WG-Herausforderungen meistern: Essen einkaufen und kochen, Wäsche waschen und Klo putzen. Schaffen sie es, zu einem Team zusammenzuwachsen und Verantwortung zu übernehmen? Ein fester Bestandteil der WG ist das Engagement der Bewohner für eine gute Sache. Dieses Mal kümmern sich die Jungs darum, Plastikmüll im Meer einzusammeln. Sie erleben hautnah, wie Schildkröten lebensgefährlich verletzt werden durch Plastikteilchen, die im Meer herumschwimmen.



Neues aus der chaotischen Jungs-WG gibt es ab 30. November bei KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen beim ZDF sind Romy Geiger, Eva Radlicki und Margrit Lenssen.



Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997 einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. Jungen Mediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität und Vielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.



Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen im Jubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de. Eine Folge von "Die Jungs-WG" (ZDF) finden registrierte Nutzer im Bereich "Presse Plus".



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de