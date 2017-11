Berlin - Wer die Klimaschutzziele von Paris erreichen will, der muss Rohstoffe effizienter verwenden, sagte Bundesumweltministerin Hendricks zur ersten Sitzung des G20-Ressourceneffizienz-Dialogs in Berlin. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung: Der Dialog wurde beim G20-Gipfel in Hamburg beschlossen.

