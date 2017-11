Leonberg/Wolnzach (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die in Leonberg ansässige, international tätige Verbundgruppe DER KREIS Systemverbund - ein europaweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Küchen- und Badspezialisten sowie für Schreinereien und Innenausbauspezialisten - übernimmt die TopaTeam AG aus Wolnzach, ein Dienstleistungs- unternehmen für Schreinereien und Tischler. Die Verträge wurden am 24. November in Leonberg unterzeichnet. Der Zusammenschluss erfolgt zum 1. Januar 2018. DER KREIS hat europaweit über 2.900 Mitgliedsunternehmen, die in 2016 einen Gesamtumsatz von 3,47 Mrd. Euro erzielten. Der TopaTeam AG haben sich bisher bundesweit rund 330 mittelständische Schreinereien und Tischler angeschlossen. Ernst-Martin Schaible, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS, und die Familie Ritz, Inhaber der TopaTeam AG, haben vereinbart, dass der Unternehmenssitz der TopaTeam AG in Wolnzach bestehen bleibt und alle Mitarbeiter übernommen werden. Die Partnerbetriebe und die Lieferanten werden von den Synergien durch die Zugehörigkeit zum DER KREIS Systemverbund profitieren.



Die Tätigkeiten von Michael Ritz und seiner Familie werden mit der Übernahme zum Jahresende beendet. TopaTeam wird dann in den DER KREIS Systemverbund integriert. Der bisherige Varia-Geschäftsführer Walter Greil wird zum 1. Januar 2018 zu seiner bisherigen Tätigkeit die Geschäftsführung von TopaTeam übernehmen. Michael Ritz wird der neuen Unternehmensführung noch einige Monate beratend zur Verfügung stehen.



"Wir freuen uns, TopaTeam im DER KREIS Systemverbund begrüßen zu dürfen. Für DER KREIS ist die Übernahme eine sinnvolle und zukunftsweisende Ergänzung unseres bisherigen Gesamtportfolios und passt hervorragend zu unserer strategischen Gesamtaufstellung. Gerade bei den Themen Schreinereien und Küchen gab es bisher auch schon thematische Berührungspunkte, beide Themenfelder bieten nicht nur Synergiepotential, sondern auch vielfältige neue Gestaltungs- möglichkeiten", sagt Ernst-Martin Schaible, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS.



Auch Michael Ritz, Vorstand der TopaTeam AG, begrüßt den Zusammenschluss. "Ich habe mich nach reiflichen Überlegungen dazu entschlossen, aus gesundheitlichen Gründen auszuscheiden und TopaTeam in den DER KREIS einzugliedern. Uns als bisherige Inhaberfamilie von TopaTeam war es wichtig, einen möglichst starken Vertreter der Branche und gleichzeitig einen Partner zu finden, der den Geschäftsbetrieb in unserem Sinne weiterführt. Wir sind sehr froh, mit Herrn Schaible und seiner Verbundgruppe eine ideale Lösung gefunden zu haben."



OTS: Der Kreis Einkaufsgesellschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18720 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18720.rss2



Pressekontakt: DER KREIS Systemverbund Holding GmbH & Co. KG Mollenbachstr. 2 - 71229 Leonberg Zentrale Kommunikation Tel.: 0 71 52 / 60 97-160 - Fax: 0 71 52 / 60 97-500 E-Mail: presse@derkreis.de