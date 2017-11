Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG, der weltweit führende Baumaschinenhersteller, hat mit der fünften Klasse seines Global Excellent Operator Schulungsprogramms (das Programm) begonnen und bietet 54 Auszubildenden die Möglichkeit, ihre beruflichen Fähigkeiten unter der Leitung erfahrener Experten und Ausbilder zu verbessern.



Das im Mai 2016 begonnene Programm ist eines von 14 Projekten im Rahmen der weltweiten öffentlichen Wohlfahrtskampagne "For Better Life" von XCMG. Ziel ist es, Maschinenführer aus der ganzen Welt kostenlos am XCMG Technician College, der ersten Basis für mechanisches Fahrtraining des Unternehmens in China, auszubilden.



"Das Programm ist ein Ausdruck der langfristigen Verpflichtungen von XCMG zugunsten des weltweiten Gemeinwohls; wir wollen einen umfassenden Kurs für Einzelpersonen anbieten, die ihre Fähigkeiten in allen Aspekten der Maschinenbedienung verbessern möchten. Wir wollen sie auch dazu erziehen, verantwortungsbewusste Bürger zu werden, die Liebe und Respekt zeigen können", sagte Wang Min, Chairman von XCMG.



In der neuen Klasse werden die Auszubildenden in zwei Gruppen geteilt, wovon sich die eine auf Bagger und die andere auf Bohrmaschinen konzentriert. Die Klassen dauern jeweils 8 bis 53 Tage, wobei die Gruppen Maschinenbau, Baumethoden unter verschiedenen Bedingungen und Produktpflege studieren. Außerdem lernen sie die XCMG-Kultur kennen und nehmen an Team Building-Wettbewerben und sozialen Aktivitäten teil.



"Dies ist bei Weitem das praktischste Programm für Maschinenführung, an dem ich bisher teilnahm. Die professionellen Ausbilder verbinden Theorie mit wirklicher Praxis und der Geist von XCMG "strenger, praktischer und innovativer" beeinflusst uns zutiefst", sagte Zhao Yunfei, ein Ausbildungsteilnehmer von der Anhui Xianyun Machinery Sales Co. Ltd.



Der 54-jährige Zhao Zhili ist der älteste Teilnehmer in der Klasse. "Ich hatte keine Ahnung von Hydraulik, aber die Instruktoren haben mir alles mit großer Geduld erklärt und mich durch alle Arbeitsschritte geführt. Ich bin sehr dankbar für das wertvolle Wissen, das sie uns vermittelt haben", sagte er.



In den ersten vier Klassen des Programms wurden 207 Maschinenführer und 169 ausländische Servicetechniker geschult, und XCMG arbeitete darüber hinaus mit 54 ausländischen Händlern und lokalen Berufsschulen bei der Veranstaltung von Workshops zur Produktwartung zusammen.



Über XCMG



XCMG wurde vor 74 Jahren gegründet und ist ein multinationaler Hersteller von schweren Maschinen. Derzeit nimmt das Unternehmen in der Baumaschinenbranche den siebenten Platz in der Welt ein und exportiert weltweit in mehr als 177 Länder und Regionen.



