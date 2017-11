Seitdem Saudi-Arabien eine Blockade über den Nordjemen verhängt hat, droht in dem Land eine humanitäre Katastrophe. Nun erreicht erstmals eine Lebensmittellieferung das Gebiet, nachdem Riad die Blockade gelockert hat.

Erstmals seit Wochen ist im Norden des Jemen wieder eine Nahrungsmittellieferung in der von einer Hungersnot bedrohten Provinz Hodeida eingetroffen. Ein Schiff mit 25.000 Tonnen Weizen an Bord habe am Montag im Hafen von Salif anlegen können, berichtete das World Food Programme (WFP). Die Nahrung werde dabei helfen, 1,8 Millionen Menschen in dem ...

