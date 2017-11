Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Traditionsmarke präsentiert in Halle 3, Stand A-140 acht besonders dynamische Modelle - Motorsport-Highlight: Neue Deutsche Rallye-Meister Fabian Kreim/Frank Christian sind mit ihrem SKODA FABIA R5 live vor Ort - Neben SKODA KAROQ und SUPERB COMBI SPORTLINE stehen OCTAVIA RS 245, KODIAQ SCOUT sowie attraktive CLEVER-Sondermodelle im Rampenlicht



SKODA bietet den Besuchern auf der Essen Motor Show vom 1. bis 10. Dezember 2017 ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Beim Messeauftritt der tschechischen Traditionsmarke in Halle 3, Stand A-140 stehen acht besonders dynamische Modelle im Rampenlicht. Hierzu zählen neben dem neuen Kompakt-SUV KAROQ und den umfangreich ausgestatteten Sondermodellen CLEVER auch der SUPERB COMBI SPORTLINE sowie der 245 PS starke OCTAVIA RS 245*. Darüber hinaus kann das Publikum auf Tuchfühlung zum SKODA FABIA R5 gehen, mit dem Fabian Kreim/Frank Christian in diesem Jahr erneut den Titel in der Deutschen Rallye-Meisterschaft (DRM) eroberten.



Bei der 50. Auflage von Europas größter jährlicher Messe für Tuning, Motorsport und sportliche Serienfahrzeuge lässt SKODA die Herzen der Fans höher schlagen. Eines der zahlreichen Highlights auf dem 540 Quadratmeter großen Messestand der Marke ist der neue SKODA KAROQ. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Newcomer überzeugt mit seinem emotionalen und dynamischen Design, hohem praktischem Nutzwert, durchdachten ,Simply Clever'-Features sowie dem außergewöhnlichen Platzangebot, das alle Modelle der Marke auszeichnet. Hinzu kommen innovative Konnektivitätslösungen, das frei programmierbare digitale Cockpit und vieles mehr.



Adrenalin pur: SKODA FABIA R5 von Fabian Kreim auf der Essen Motor Show



Motorsportfreunde kommen am Stand von SKODA ebenfalls voll auf ihre Kosten, denn hier können die Besucher das Siegerauto der Deutschen Rallye-Meisterschaft hautnah erleben: Mit dem FABIA R5 gewann das SKODA AUTO Deutschland Erfolgsduo Kreim/Christian in dieser Saison zum zweiten Mal in Folge den Titel in der höchsten deutschen Rallye-Liga. Fabian Kreim und Beifahrer Frank Christian sind an den drei ersten Messetagen (1. bis 3.12.) live am SKODA Messestand. Der 1,6-Liter-Turbomotor des Allradlers mobilisiert rund 290 PS. Auch international ist der FABIA R5 in seiner Klasse das Maß der Dinge und zählt daher zu den begehrtesten Rallye-Autos weltweit: Mit Pontus Tidemand/Jonas Andersson eroberte 2017 zum zweiten Mal in Serie eine SKODA Besatzung den Fahrertitel in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2). Darüber hinaus verteidigte SKODA Motorsport die Weltmeisterkrone in der Herstellerwertung der WRC 2-Kategorie. Hinzu kommen weitere Top-Platzierungen in anderen Championaten, wie etwa der sechste Titelgewinn in Folge in der Asien-Pazifik-Rallye-Meisterschaft (APRC), der Titel-Hattrick in der Tschechischen Rallye-Meisterschaft (MCR) sowie weitere nationale Meistertrophäen.



Zu den weiteren Stars am Stand von SKODA zählen die neuen und umfangreich ausgestatteten CLEVER-Sondermodelle: Ab Werk verfügen CITIGO CLEVER, FABIA CLEVER, RAPID CLEVER und OCTAVIA CLEVER unter anderem über beheizbare Vordersitze, Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). Die ebenfalls serienmäßigen Leichtmetallfelgen betonen ihre sportliche Eleganz. Zusätzlich gewährt SKODA auf die CLEVER-Sondermodellreihe fünf Jahre Garantie bis zu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern. Diese Garantie+ setzt sich aus der zweijährigen Herstellergarantie und der dreijährigen SKODA Neuwagen-Anschlussgarantie zusammen. In Kombination mit den optionalen Ausstattungspaketen profitieren Kunden zudem von satten Preisvorteilen.



Sportliche Serienmodelle mit emotionalem Design und praktischem Mehrwert



Mit dem SKODA OCTAVIA RS 245 präsentiert der tschechische Autohersteller in Essen einen echten Pulsbeschleuniger. Das sportliche Topmodell der Bestsellerbaureihe mobilisiert 180 kW (245 PS) und avanciert damit zum stärksten Serien-OCTAVIA der bisherigen Unternehmensgeschichte. Der OCTAVIA RS 245 kombiniert vorbildliche Funktionalität mit purer Dynamik. Der kraftvolle Motor und die innovative Fahrwerkstechnik einschließlich elektronisch geregelter Vorderachs-Quersperre (VAQ) vermitteln ein ultimatives Fahrerlebnis. Die reichhaltige Serienausstattung beinhaltet eine Vielzahl moderner Sicherheits- und Assistenzsysteme. SKODA bietet das Kraftpaket als Limousine und Kombi an. Aus dem Stand beschleunigt der kompakte Sportler in 6,6 Sekunden auf Tempo 100 (Kombiversion: 6,7 Sekunden), die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h abgeregelt. Im Innenraum und Gepäckabteil steht gewohnt viel Platz zur Verfügung. Für maximalen Fahrspaß kann der OCTAVIA RS 245 mit der dynamischen Fahrwerksregelung (DCC) inklusive Fahrprofilauswahl ausgestattet werden. Auf Wunsch runden die neuesten Fahrerassistenzsysteme das attraktive Angebot ab.



Überaus dynamisch präsentiert sich auch der SKODA SUPERB COMBI SPORTLINE, den die Besucher der Essen Motor Show ebenfalls live erleben können. Das Flaggschiff der tschechischen Traditionsmarke vermittelt echtes Sportwagen-Feeling: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, schwarze Exterieurdetails und der markante Heckdiffusor verleihen ihm bereits ab Werk einen aufregenden Look. Darüber hinaus umfasst die Serienausstattung unter anderem ein Sportlederlenkrad inklusive Schaltwippen für das Direktschaltgetriebe (DSG), Sportsitze und LED-Ambientebeleuchtung. Eine Besonderheit des SUPERB SPORTLINE ist der Performance Monitor, der wichtige Fahrdaten auf dem Infotainmentdisplay anzeigt. Er informiert zum Beispiel über die g-Kräfte beim Beschleunigen sowie über Öl- und Kühlwassertemperatur. Das ebenfalls serienmäßige adaptive Fahrwerk (Dynamic Chassis Control, DCC) inklusive Fahrprofilauswahl senkt den Schwerpunkt um zehn Millimeter ab. Als Topbenziner steht der 206 kW (280 PS) starke 2,0-Liter-TSI* inklusive 6-Gang-DSG und Allradantrieb zur Verfügung.



Der Abenteurer auf dem Messestand von SKODA ist der KODIAQ SCOUT. Das große SUV verfügt serienmäßig über Allradantrieb und betont seine Offroad-Qualitäten sowohl technisch als auch optisch. Silberfarbene Designelemente wie die Dachreling und die Gehäuse der Außenspiegel sowie der markante Unterfahrschutz vorne und hinten unterstreichen den robusten Auftritt. Die anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallräder passen perfekt zum kraftvollen Charakter des SKODA KODIAQ SCOUT. Im Innenraum vermitteln die Leder/Alcantara-Sitze, Türverkleidungen mit Alcantara-Elementen und das mit Leder bezogene Dreispeichen-Multifunktionslenkrad auf allen Pfaden Wohlfühlatmosphäre. Besonders nützlich beim Einsatz im Gelände ist das Infotainmentdisplay: Es zeigt Lenkwinkel, Kompass, Höhenmesser sowie Öl- und Kühlmitteltemperatur an. Die SCOUT-Variante ist mit 4,706 Metern neun Millimeter länger als das KODIAQ-Basismodell, bietet bis zu sieben Sitze und den größten Kofferraum ihrer Klasse.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS) innerorts 8,7 l/100km, außerorts 5,4 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse D



OCTAVIA COMBI RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS) innerorts 8,7 l/100km, außerorts 5,4 l/100km, kombiniert 6,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse C



SUPERB COMBI SPORTLINE 2,0 TSI DSG 4x4 206 kW (280 PS) innerorts 9,0 l/100km, außerorts 6,2 l/100km, kombiniert 7,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 164 - 163 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de