Borussia Dortmund bewahrt trotz sportlicher Pleiten Ruhe. Die Aktionäre ziehen mit. Wirtschaftlich sind alle zufrieden.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hält trotz der sportlichen Flaute an seinen hohen Zielen fest. Wirtschaftlich sieht Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den BVB weiter als Nummer zwei in Deutschland hinter dem FC Bayern München. Sportlich hält er an dem Ziel der direkten Qualifikation für die Champions League fest. "Daran wird nicht gerüttelt", sagte Watzke auf der Aktionärsversammlung am Montag in Dortmund. Wenn man in Europa auf Platz neun steht, sollte man auch dort spielen.

In den vergangenen Wochen lief es aber nicht entsprechend. "Es müssen Fehler gemacht worden sein", räumte Watzke nach einer Serie von sieglosen Spielen in der Bundesliga und dem Absturz von Platz eins auf fünf ein. Jetzt seien Besonnenheit ...

