BERLIN (Dow Jones)--SPD-Chef Martin Schulz kann sich offenbar doch vorstellen, unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Minister zu dienen. "Wir sind in einem Prozess der Meinungsfindung", wich Schulz auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus aus. Im Wahlkampf hatte er noch kategorisch ausgeschlossen, unter einer Kanzlerin Merkel in das Kabinett einzutreten.

Zuvor hatte der SPD-Parteivorstand bestätigt, dass Schulz der Bitte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Gesprächen zur Lösung der politischen Blockade folgen soll.

Am Donnerstag kommt er mit dem Staatsoberhaupt und den Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer, in Schloss Bellevue zusammen. Darin soll es um die Fortsetzung der Großen Koalition oder die Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die Sozialdemokraten gehen. Der Bundespräsident will nach dem Platzen der Jamaika-Koalition Neuwahlen verhindern.

"Keine Option ist vom Tisch", beschrieb Schulz seine Herangehensweise. Er schloss darin auch ausdrücklich die Tolerierung einer Minderheitsregierung ein, was für die Bundesebene etwas völlig neues wäre. "Davor sollten wir keine Angst haben", erklärte der 61-Jährige. Kanzlerin Merkel hat aber bereits mehrfach ihre Ablehnung gegen eine Minderheitsregierung zum Ausdruck gebracht.

Schulz kündigte an, auf jeden Fall weitere Gespräche mit Seehofer und Merkel zu führen, wenn der Bundespräsident dies wünsche. "Dann werde ich ja sagen", betonte er. Am Freitag soll deshalb erneut der SPD-Vorstand zusammentreten, um über den Fortgang zu beraten.

Kommende Woche stellt sich Schulz der Wiederwahl als Vorsitzender auf dem SPD-Parteitag. Bisher gibt es keinen Gegenkandidaten. "Ich geh davon aus, dass ich von einer breiten Mehrheit wiedergewählt werde", gab er sich zuversichtlich. Die Delegierten sollen ihm ein breites Verhandlungsmandat für die schwierigen nächsten Wochen und Monate ausstellen.

Das letzte Wort über den Ausgang der Gespräche mit der Union werden laut Schulz alle Genossen haben - sei es ein erneutes Bündnis mit der CDU/CSU oder die Tolerierung einer Minderheitsregierung. "Egal, was am Ende das Ergebnis sein wird, darüber werden unsere Mitglieder abstimmen".

Der frühere Präsident des EU-Parlaments und seine Partei befinden sich in einer delikaten Lage. Sie müssen ihre Absage an eine Neuauflage von schwarz-rot peu a peu korrigieren und die Mitglieder auf Sondierungen mit der Union einstimmen. Die SPD-Jugendorganisation Jusos hat sich zum Beispiel vehement gegen eine neue Große Koalition ausgesprochen.

