Heilbronn (ots) - Götz W. Werner, Gründer und Aufsichtsrat der Drogeriemarktkette DM, fordert in Anbetracht des Urteils gegen Anton Schlecker, aus dem Fall Lehren für die Führung eines Unternehmens zu ziehen. "Mit großer Betroffenheit denke ich an die Insolvenz von Schlecker und das Gerichtsverfahren", sagte er der "Heilbronner Stimme". "Es kommt nun darauf an, was wir daraus lernen können: Für mich ist der Schlüssel Wertschätzung und das höchste Gut ist die Liebe." Wenn ein Unternehmen von seinen Kunden und den Mitarbeitern nicht wertgeschätzt werde, dann gehe es zu Grunde.



"Wertschätzung entsteht aus Liebe - man muss seine Kunden lieben", sagte Werner dem Blatt. "Und das können wir auf unsere Gesellschaft übertragen: Ohne Wertschätzung für unsere Mitmenschen - und im Idealfall Liebe - geht es nicht."



OTS: Heilbronner Stimme newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70568 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70568.rss2



Pressekontakt: Heilbronner Stimme Chefredaktion Telefon: +49 (07131) 615-794 politik@stimme.de