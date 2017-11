Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern Shell beteiligt sich am europaweiten Bau von Schnellladesäulen für Elektroautos. Shell kooperiert mit dem Gemeinschaftsprojekt Ionity von Daimler, Volkswagen, BMW und Ford. In zehn europäischen Ländern will der britisch-niederländische Energiekonzern Stromzapfsäulen, beginnend an den 80 größten Tankstellen, zur Verfügung stellen. Jede Station soll mit sechs Zapfsäulen ausgestattet werden.

Die Gründungsmitglieder von Ionity wollen bis 2020 rund 400 leistungsfähige Ladestationen an Fernverkehrswegen errichten. Für Osteuropa hatte das Projekt bereits OMV gewonnen. Der Ölkonzern will Ladestationen in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien aufbauen.

