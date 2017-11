Der Einstieg des finnischen Energiekonzerns beim Kohle- und Gaskonzern Uniper ist ein Drama in vielen Akten. Im letzten dürften sich die Kontrahenten einig werden.

Die Ölgemälde von skandinavischen Meistern hat Pekka Lundmark unter seinen Mitarbeitern versteigert. Auch der große Globus und die Schiffsglocken in der Büroecke müssen weg. "Für all das ist kein Platz mehr", sagt der Fortum-Chef. Lundmark und seine rund 1300 Mitarbeiter in der Zentrale des finnischen Energiekonzerns müssen umziehen. Der Betonklotz in Espoo, der zweitgrößten finnischen Stadt nach Helsinki, ist marode geworden.

Die neue Fortum-Heimat steht praktischerweise gleich gegenüber. Dort war einst die Zentrale des langjährigen Handymarktführers Nokia. Und weil es im Ex-Nokia-Haus weniger Platz gibt, ist Zusammenrücken angesagt beim größten nordischen Stromanbieter, zu dessen Auffälligkeiten derzeit gehört, dass er beabsichtigt, Anfang 2018 als neuer Großinvestor beim Düsseldorfer Kohle- und Gaskonzern Uniper einzusteigen.

Noch blickt Lundmark aus seinem Bürofenster im 16. Stock über das spiegelglatte Wasser des finnischen Meerbusens zum einstigen Nokia-Gebäude. Zehn Jahre hat der 53-Jährige selbst in dem modernen Glasbau gearbeitet. Schon 2000 verließ er Nokia, seit zwei Jahren ist er Fortum-Chef. "Für mich ist das ja ein bisschen wie heimkommen", sagt Lundmark. "Ich bin dort als einer der Ersten eingezogen."

Nicht nur räumlich landet der Fortum-Chef wieder an der Wirkstätte seines alten Arbeitgebers. Er eifert ein wenig auch dessen Strategie nach. Das durch das iPhone zu Fall gebrachte Geschäft mit Handys hatte Nokia irgendwann an Microsoft verkauft. Seither versucht der verbliebene Teil des Konzerns, durch Übernahmen von Konkurrenten den Markt der Mobilfunkausrüster aufzumischen. Lundmarks Übernahmeziel heißt Uniper, das rund 16 Mal mehr Umsatz macht als Fortum. Die Deutschen wehren sich, greifen tief in die Trickkiste zur Abwehr von feindlichen Übernahmen. Eitelkeiten werden verletzt, Alpha-Manager krachen aufeinander - aber am Ende dürfte der Finne ein rundes Geschäft an Land ziehen.

Lundmark will der wichtigste Spieler auf Zentraleuropas Strommarkt werden. Uniper, erst 2016 durch die Aufspaltung des Energiekonzerns E.On entstanden, ist bei diesem Plan das fehlende Puzzlestück. Knapp vier Milliarden Euro gleich 22 Euro je Aktie bietet er für 47 Prozent der Uniper-Aktien, die E.On noch bis Anfang 2018 hält. Anfang November unterbreitete Fortum dasselbe Angebot auch den übrigen Uniper-Aktionären. Damit legt Fortum insgesamt rund acht Milliarden Euro für den neuen Stromkonzern hin, in den E.On seine fossile Stromerzeugung auslagerte und an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...